Yağmur fırtınayla dönüyor

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın bugünden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor. İstanbul’da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Marmara’nın güneyinde rüzgârın 27 Ekim Pazartesi (bugün) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.