Yağmur cinayetinde 3. kişi şüphesi

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Aydın Didim’de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz’da, eşi Ayşe Tayhan ve kızı Yağmur (16) ile yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi’ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, polise başvurdu. Olaydan 2 gün sonra Yağmur’un cansız bedeni boş bir arazide bulundu.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar’a (54) ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan’ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Polis, Nizam Cansızlar’ı tutukladı.

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SONUÇ BEKLENİYOR

Cinayetin üzerinden 9 ay geçerken Cinayet Büro ekipleri, olay yeri incelemesinde Yağmur ve cinayet sanığı Nizam Cansızlar dışında üçüncü bir kişiye ait kan örneği daha buldu. Alınan kan örneği, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Sonucun gelmesinin ardından iddianamenin hazırlanarak yargılamaya başlanmasının beklendiği öğrenildi.

Ayşe ve Mehmet Tayhan çifti, kızlarının acısının tazeliğini koruduğunu belirterek, yargılamanın bir an önce başlamasını istedi. Mehmet Tayhan, “9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3’üncü bir kan örneği bulunmuş. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Biz bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz” dedi.