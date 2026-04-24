Yağmur çamur demedik atam sana geldik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 81 ilden Ankara’ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan heyetle, Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Tekin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün mozolesine çelenk bıraktı, çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)



23 NİSAN’I BURUK KUTLADIK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün tüm kentlerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kahramanmaraş’taki okul saldırısı nedeniyle yurttaki kutlamalara bu bayramda buruk bir sevinç hâkim oldu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlandı. Pazartesi gününden itibaren başlayan kutlamalar hafta geneline yayıldı. Dün 81 ilde, ilçe merkezlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerde resmi törenler düzenlenirken, okullarda da öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla bayram etkinlikleri yapıldı.

Kahramanmaraş’ta saldırının yaşandığı okulda sessizlik vardı.

O OKULDA SESSİZLİK VARDI

Ancak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan saldırıların ardından bazı okullarda etkinlikler ertelendi, bazılarında da müzikli gösteriler iptal edildi. 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası boşaltılan Ayser Çalık Ortaokulu’nda ise sessizlik hakimdi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu’nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü. Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğrafları da tellerde yer aldı.

Kurbanların mezarları balonlarla süslendi.

MEZARLARI BALONLA SÜSLENDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör’ün mezarları, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. (Ömer KOÇ / DHA-AA-İHA)

BAHÇELİ’DEN KUTLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan’ın ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kutlanmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk nesillerine verdiği önemin en açık tezahürlerinden biri olduğunu vurguladı. Bahçeli, MHP’nin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:





“Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. TBMM’nin açılışının 106’ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis’in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi’nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakarlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.” (AA)

KÜÇÜK BAKAN: TENEFFÜSLERİ UZATIYORUM

Dün koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Defne Bayraktaroğlu’na devreden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz bizim için çok önemli ve biz bu değerlere sahip çıkmak üzere sizleri yetiştirmeyi her şeyin önüne koymuş durumdayız. Sizler bizim geleceği, bayrağımızı, devletimizi, egemenliğimizi emanet edebileceğimiz en güçlü mirasçılarımızsınız” dedi. Temsili Bakan Defne Bayraktaroğlu da, “Arkadaşlarım için daha güçlü, huzurlu ve mutlu bir gelecek hayal ediyorum. Bunun için de teneffüsleri uzatarak daha çok sosyalleşmemizi ve daha çok eğlenmemizi düşünüyorum” diye konuştu. (AA)

DERVİŞOĞLU: EN GÜÇLÜ NİŞANE

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıldönümünü kutladı. Dervişoğlu, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Türk istiklal ve istikbalinin hiçbir iradeye teslim edilemeyeceğinin en güçlü nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli iradenin temellerini atan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” (AA)





EMİNE ERDOĞAN’DAN ÇOCUKLARA: SİZ HAYAL KURDUKÇA...

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla yayınladığı mesajda çocuklara özetle şöyle seslendi: “Unutmayın ki gökyüzündeki ay - yıldızın parıltısı sizin azminizden, topraktaki bereket sizin neşenizden gelir. Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek, siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106’ncı açılış yıldönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” (ANKARA)





‘EN BÜYÜK BAYRAM’

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, ‘en büyük bayram’ı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle kutladı. Okullardaki ve meydanlardaki kutlamalarda Türk bayraklarıyla yer-gök kırmızı beyaza boyandı...

23 NİSAN ÖZEL SAYISI

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”na özel olarak hazırlanan “Gazete Çocuk”un üçüncü sayısı yayımlandı. Çocukların kaleminden çıkan yazılar, şiirler, resimler ve röportajların yer aldığı gazetede, bayramın neşesi ve anlamı sayfalara yansıtıldı. Eğlenceli içeriklerle zenginleştirilen yayının, çocukların hem öğrenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini amaçladığı belirtildi.





