Yağmur bombası nedir ve nasıl oluşur?

Yağmur bombası, yağışsız ortamlarda çözüm üretme amacıyla öne çıkmaktadır. Yüzyıllar boyunca insanoğlu, su kaynaklarını artırmak, şiddetli hava olaylarının etkisini azaltmak için hava ve iklimi değiştirmenin yollarını araştırmıştır. Hava modifikasyonuna ilişkin modern teknoloji 1940'lı yılların sonunda gümüş iyodun, bulut damlacıklarının buz kristallerine dönüştürülmesinde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Günümüzde birtakım ülkeler enerji talebini karşılamak, dünya üzerindeki kurak ve yarı kurak bölgelerde azalan su kaynaklarını tekrar zenginleştirmek, varolan kaynakların seviyesini artırmak için yüzden fazla hava modifikasyon projesi yürütmektedir. Bulut tohumlama yöntemi 1960’lı yıllardan itibaren ABD'de geliştirilmiş ve günümüze kadar uygulanmaya devam edilmiştir.

Yağmur bombası yöntemi ülkemizde ilk olarak 1990 yılında İstanbul'da İSKİ tarafından uygulanmıştır. Farklı zaman dilimlerinde İstanbul Ankara ve İzmir'de de kısa süreli olarak aynı yöntemden faydalanılmıştır.

Dünyada 24 ülke bulut tohumlama yöntemini daha fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.

YAĞMUR BOMBASI NASIL OLUŞUR?

Yağmur iki şekilde oluşur:

- Bulut katmanlarının çarpışması,

- Buharların 0 oC altında aşırı soğur ve buz kristalleri çekirdekleşmesi.

Yapay yağmur (yağmur bombası)

Bulutlar CO2, AgI veya çöl kumu vs ile buza çekirdeklenir.

Atmosfer sıcaklığına bağlı: kar, sulu kar, yağmur.