Yağmur bastırdı, İstanbul'da trafik felç oldu!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 09:13

İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik de adeta felç oldu. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak kaydedildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASINDA YOĞUNLUK YÜZDE 90'I GÖRDÜ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Erken saatlerden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.30 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 80 olarak ölçüldü. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 90'a kadar çıktı. Her iki yakada da D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken; özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer trafik durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısına göre, İstanbul genelinde yağışın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

