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Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyenin de aralarında olduğu 106 hükümlü yakalandı

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#İstanbul#Yağmur Atacan#Silahlı Saldırı
Yağmur Atacana silahlı saldırı düzenleyenin de aralarında olduğu 106 hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 11:17

İstanbul'da haklarında cezası kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 106 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 2014 yılında Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen firari Galip Topsız da bulunuyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüleri yakalamak için dün sabaha karşı operasyon yapıldı. 234 ekip, 474 polisin katılımıyla daha önceden belirlenen 433 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda kasten adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli cinsel istismar gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan hükümlüler bulunduğu belirtildi. 

YAĞMUR ATANCAN'A SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN DE YAKALANDI

Polis operasyonunda yakalanan isimler arasında Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'a 7 Nisan 2014 yılında silahlı saldırı düzenleyen Galip Topsız da bulunuyor. Etiler, Ülgen Sokakta meydana gelen olayda Yağmur Atacan'ın içinde bulunduğu otomobile ateş açılmıştı. Saldırı sonucu mermiler otomobile isabet ederken, Yağmur Atacan olaydan yara almadan kurtulmuştu. Polis olaydan sonra kısa sürede şüpheli Galip Topsız'ı gözaltına almıştı. Şüpheli "Pınar benim ruh eşim" diyerek işlediği suçu itiraf etmişti. 

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İKİ KEZ YARGILANDI

Galip Topsız işlediği suçtan yargılanarak önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu karar İstanbul Bölge Adliyesi tarafından bozulmuştu. Bir kez daha yargılanan Galip Topsız için bu kez 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Galip Topsız, kararın kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu.

Operasyonda yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildiler.

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#İstanbul#Yağmur Atacan#Silahlı Saldırı

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