‘Yağmacı’ polise geçit yok

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Ankara Kızılay’da lojistik alanında şirketi bulunan Somalili işinsanı Mohamed Shera Ali, 5 Aralık 2023 tarihinde 140 bin dolarını bankaya yatırmak için işyerinden ayrıldı. İşinsanı Ali, yolda yürürken, Somalili bir başka arkadaşı Abdiqadir Hassan ile karşılaştı. Ali, arkadaşına, bankaya gideceğini, para yatıracağını söyledi ve beyaz renkli A4 kağıdına sardığı, 20 bin doların ceplerini çok şişkin gösterdiği için taşımasını istedi. Bankaya doğru giden iki arkadaşın önü Ankara Emniyeti’nde görevli polis memuru Ömer Arı ve polis kıyafeti giydirdiği yakın arkadaşı, otopark çalışanı Mükail Aydoğan tarafından kesildi.



‘GÜVENMİYOR MUSUN LAN’

Polis memuru Arı, kontrol yapacağını söyleyerek Somalili işinsanı ve arkadaşının kimliklerini istedi. Arı, sorgu yapar gibi göründükten sonra “Sıkıntı gözüküyor, ekip çağırdık sizi Göç İdaresi’ne götüreceğiz” dedi. Daha sonra Arı, üst araması yaparak işinsanının üzerindeki paraları istedi. Ancak işinsanı Ali, “Neden paramızı verelim?” diyerek karşı çıkmaya çalıştı. Arı, “Sen Türk polisine güvenmiyor musun lan” diyerek Somalili işinsanına tokat attı. Bunun üzerine Somalililer, 140 bin doları polise teslim etmek zorunda kaldı.

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Somalili işinsanı ve arkadaşının şikâyeti üzerine polis memuru Ömer Arı, kayınçosu ve akrabası Batuhan Arı ve Mükail Aydoğan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüpheli hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede, Batuhan Arı’ya ‘nitelikli yağma’ suçundan 15 yıla kadar, polis memuru Ömer Arı’ya ‘nitelikli yağma’, ‘kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma’ suçlarından 20 yıla kadar, Mükail Aydoğan’a da ‘nitelikli yağma’, ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 21 yıla kadar ceza istendi.

‘BU ADAMLARA ÇÖKELİM’

İddianamede şüphelilerin ifadelerine yer verildi. Ömer Arı ifadesinde, Batuhan Arı’nın, Somalili işinsanı Mohamed Shera Ali’nın şirketinde çalıştığını, olaydan yaklaşık bir ay önce yanına gelerek bu insanların karapara akladığını, “Bu adamlara çökelim bunlarda iyi para var” önerisinde bulunduğunu iddia etti. Kendisinin de, “Madem o kadar para var, olur ama yanımızda bir kişinin daha olması gerekir” dediğini anlatan Arı, “Bunun üzerin çocukluk arkadaşı Mükail’e söyledim. O da kabul etti. Plan yaptık, aldığımız motosiklete sahte plaka takarak olay yerini gidip Somalili işadamın gelmesini bekledik. Üst araması yapıp ‘Sizi Emniyet’e götüreceğiz o sırada para bende dursun yoksa kaçabilirsiniz’ dedim. Aldığımız parayı aramızda bölüştük” diye konuştu.

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‘SUÇU ÜZERİME ATIYORLAR’

Şüpheli Mükail Aydoğan da olayın gelişimine ilişkin benzer anlatımlarda bulundu. Batuhan Arı da “Suçlamaları kabul etmiyorum, olayı planlamadım, Ömer Arı’yı 15 yıldır tanımama rağmen olay günü yüzü belli olmadığı için sesinden de kim olduğunu çıkaramadım. Ömer Arı ve Mükail Aydoğan, bahse konu suçu üzerime yıkmaya çalışıyor” iddiasında bulundu.

Mahkeme iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 4 Haziran tarihinde görüldü. Sanıklar savunmalarında önceki savunmalarını tekrar etti. Savunmaların ardından mahkeme başkanı Hasan Şatır, sanıklar hakkındaki tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıklayarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.