Yağışlı havayla başladı

MGM, 3 bölge için sel ve yıldırıma karşı ‘sarı kod’ alarm verdi.

* Bugün yurdun büyük bir bölümünde yağmur devam edecek, ancak batı illerinde güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

* İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken; Marmara’nın batısı (Trakya) ve Ege kıyılarında bulutlar dağılacak.

* Özellikle Ege kıyılarında hava sıcaklıkları yer yer 31 dereceye kadar çıkacak. 27 Mayıs Çarşamba günü Ege kıyıları sıcak kalmaya devam etse de iç kesimlerde lokal sağanaklar yeniden başlıyor.

* 28 Mayıs Perşembe günü ise yağışlı sistem tüm gücüyle geri dönüyor, tüm ülke gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanmıyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA

* İstanbul’da yağışlar etkisini kaybederek salı ve çarşamba günleri yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak; ancak perşembe günü sağanak yağışlar şehre geri dönecek.

* İzmir’de de bugün, yarın ve çarşamba günü güneşli ve sıcaklıkların yer yer 31 dereceye ulaştığı bir hava hâkim olurken, perşembe günü yağışlı sistem Ege kıyılarını da tekrar etkisi altına alacak.

* Ankara’da ise perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışların aralıksız devam etmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA SİS ANKARA’DA SAĞANAK

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul’da yağmur ve sis etkili oldu. Dün sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle çok katlı binalar gözden kayboldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün (FSM) bir kısmı da sis tabakası içinde kaldı. İstanbul’un bazı bölgeleri gün boyunca aralıklarla yağmur almaya devam etti. Ankara da etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı kesimlerinde su baskınları yaşandı. Suya gömülen araçların sürücüleri güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Ankara-Eskişehir karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

HATAY’DA HASAR TESPİTİ

Hatay’da 20 Mayıs’ta metrekareye 157.2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı felç etti. Abdulhannan El Muhamme (15), Nedim Habeşoğlu (66), Şahut Kimyonok (62) ile Deniz Hoşgel’in (19) hayatını kaybettiği sel faciasında kaybolan Musa Paşa’nın cansız bedenine ise dün ulaşılabildi. Böylece, sel felaketinde ölü sayısı 5’e yükseldi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, su basan evleri temizlemeye başladı. Samandağ ilçesinde yoğunlaşan ekipler, evlerdeki sel suyunu tahliye edip, zarar gören eşyaları ayıklıyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar da ekipler tarafından temizleniyor.