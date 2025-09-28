Haberin DevamÄ±

Sonbahar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± etkili olmaya, hava sÄ±caklÄ±klarÄ± da dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. Karadeniz'deki yÃ¼ksek kesimlerde ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de bazÄ± iller iÃ§in saÄŸanak tahmini yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n gÃ¼n gÃ¼n saÄŸanak beklentisi olan iller sÄ±ralamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu:

Pazar: Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, BalÄ±kesir, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak, Bolu, BartÄ±n, Antalya

Pazartesi: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, AydÄ±n, BalÄ±kesir, BartÄ±n, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, DÃ¼zce, Edirne, EskiÅŸehir, Ä°stanbul, Isparta, Ä°zmir, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, Kocaeli, Konya, KÃ¼tahya, Manisa, MuÄŸla, Osmaniye, Sakarya, TekirdaÄŸ, UÅŸak, Yalova, Zonguldak

SalÄ±: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, BartÄ±n, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Denizli, DÃ¼zce, Erzincan, Erzurum, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, Hatay, Isparta, Ä°stanbul, KarabÃ¼k, Kars, Kastamonu, Kayseri, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rÅŸehir, Konya, Kocaeli, NiÄŸde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

Ã‡arÅŸamba: Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, DÃ¼zce, Bolu, Zonguldak, BartÄ±n, Kastamonu, KarabÃ¼k, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye, Adana, Hatay

PerÅŸembe: Kocaeli, DÃ¼zce, Sakarya, Zonguldak, BartÄ±n, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan

YURTTA BUGÃœN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahminlere gÃ¶re: Ãœlkemizin kuzeybatÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Antalya Ã§evreleri ile akÅŸam saatlerinden sonra Marmara, BatÄ± Karadeniz ile Ä°zmir'in kuzey ilÃ§elerinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIÄžI: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altÄ±nda, diÄŸer yerlerde normalleri civarÄ±nda olmasÄ± bekleniyor.

RÃœZGAR: Genellikle kuzeyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

UYARILAR

GÃ¼ncel Meteorolojik UyarÄ± BulunmamaktadÄ±r.

BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA

MARMARA

ParÃ§alÄ± bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BURSA Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ANAKKALE Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra Ä°zmir'in kuzey ilÃ§elerinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, bÃ¶lgenin kuzeybatÄ±sÄ±nda kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 31Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

Ä°ZMÄ°R Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilÃ§eleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA Â°C, 27Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinin, akÅŸam saatlerinden sonra il genelinin yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 28Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri, akÅŸam saatlerinden sonra il geneli yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

BURDUR Â°C, 28Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k zamanla parÃ§alÄ± bulutlu

HATAY Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, kuzeyinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 29Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

NEVÅžEHÄ°R Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bÃ¶lge genelinin saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu zamanla Ã§ok bulutlu gece saatlerinden sonra saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZON Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 33Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP Â°C, 31Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N Â°C, 28Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°Ä°RT Â°C, 31Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

