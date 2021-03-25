Yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken geçen yıl aynı dönemi geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 25 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,92 olarak görülüyor.
İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle:
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 61,19, Terkos'ta yüzde 65,06, Sazlıdere'de yüzde 36,76, Alibey'de yüzde 63,13, Büyükçekmece'de yüzde 69,59, Ömerli'de yüzde 86,57, Darlık'ta yüzde 82,36, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 49,28 olarak kaydedildi.
SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 24 Mart baz alındığında 2006'da yüzde 98,63, 2007'de yüzde 54,51, 2008'de yüzde 42,10, 2009'da yüzde 93,77, 2010'da yüzde 99,09, 2011'de yüzde 94,45, 2012'de yüzde 92,69, 2013'te yüzde 88,17, 2014'te yüzde 35,60, 2015'te yüzde 95,09, 2016'da yüzde 86,93, 2017'de yüzde 89,56, 2018'de yüzde 89,51, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de ise yüzde 63,81 olarak gerçekleşti.
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