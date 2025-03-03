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Yağışlar sonrası İstanbul'da barajlardaki son doluluk oranı belli oldu

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#İstanbul#Baraj#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 11:33

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 76.21'e yükseldi.

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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlarındaki doluluk oranı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 3 Mart itibariyle yüzde 76.21'e yükseldi. Verilere göre, Istrancalar yüzde 94,61 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 64,04 olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 83,72
Darlık yüzde 74
Elmalı yüzde 94,04
Terkos yüzde 78,6
Alibey yüzde 64,04
Büyükçekmece yüzde 73,08
Sazlıdere yüzde 56,37
Istrancalar yüzde 94,61
Kazandere yüzde 82,8
Papuçdere yüzde 81,72

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#İstanbul#Baraj#Yağmur

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