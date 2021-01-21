Yağışlar sonrası Bünyamin Sürmeli güzel haberi duyurdu! Şubat ayı içerisinde...

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Sürmeli şu açıklamalarda bulundu:



Bizim rahatlamamız lazım, oradan bakıldığında bol su gibi görünüyor ama seviyenin daha belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Rakamlar suyun yüze 30 seviyelerine geçtiğini söylüyor. Kar ve yağmur belirli bir fark oluşturdu.

Kışın ortasını geçirdik geriye kalan sulak zaman 1 buçuk ay. Barajları dolduracağımız zaman bu süre.



İyi haberlerim var. Bugün yeni modellere baktım ve Şubat ayı Ege’de kupkuru görünüyor diye bahsetmiştim geçen ki bağlantılarımızda. Son verilerde gevşemiş gözüküyor. Normale çevrilen bir yağışa dönmeye başlıyoruz. Şubat’tan ümidimiz yükseldi. Kar bakımından yükseliyor mu bilemiyoruz, çünkü sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gözüküyor. Avrupa’da yapılan projeksiyonlarda iklim değişikliğinden en çok etkilenen iki noktadan bir tanesiyiz. Türkiye, Portekiz, İspanya civarı… En sıcak yer biziz maalesef, 3 derece aşacak. Arada bir dalga aldık o kadar. Şubat’ta bu şekilde gözüküyor. Şubat’ta kar yağışı düşük gözüküyor. Kar yağışını olduğu gibi tutabiliyoruz, ama suda maalesef olmuyor. Haftanın geri kalanında kayda değer yağış gözükmüyor. Bugün ve yarın itibari ile kar yağışı beklemiyoruz.