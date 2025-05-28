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Yağışlar etkisini gösterdi! 2 kat arttı

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#Tunca Nehri#Edirne#Sağanak Yağışlar
Yağışlar etkisini gösterdi 2 kat arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 12:16

Kış aylarında mevsim normallerinin altına akan ve su seviyesi düşen Edirne'den geçen Tunca Nehir yağışlarla canlandı.

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Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi, son dönemde etkili olan yağışlarla bir ayda 2 kat arttı. Kaynağını Bulgaristan'dan alan nehrin debisi, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlarla yükseldi.

Nehrin su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları gözden kayboldu.

Yağışlar etkisini gösterdi 2 kat arttı

SAĞANAKLARIN ARDINDAN 16 METREKÜPE ULAŞTI

DSİ verilerine göre, mayıs başında saniyede 8 metreküp seviyesinde bulunan nehrin debisi, sağanakların ardından 16 metreküpe ulaştı.

Kentin diğer önemli su kaynağı Meriç Nehri'nin ay başında saniyede 40 metreküp olan debisi ise yağışlarla saniyede 62 metreküpe yükseldi.

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#Tunca Nehri#Edirne#Sağanak Yağışlar

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