Yağışlar 2 hafta daha sürecek

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İSTANBUL’da son günlerde yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20°C civarında seyrettiği kentte, soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar bölgede etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, İstanbul’da yer yer etkili olan sağanak ve ardından beklenen hava değişimleriyle ilgili konuştu.

‘KUVVETLİ RÜZGÂR DEVAM EDECEK’

Ekim ve kasım aylarında pastırma sıcaklarının görülebileceğini belirten Tek, İstanbul ve yurt genelinde havaların serinlemesini direkt El Nino olarak bilinen ‘İskandinavya yüksek basıncı’na bağlamamak gerektiğini de dile getirdi.

Yağışlı havanın önceki pazar gününden bu yana özellikle yurdun batısında, daha sonra yurdun orta ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürdüğünü belirten Adil Tek şunları söyledi: “Özellikle Marmara’da rüzgâr fırtına şeklinde esmeye devam ediyor ki öncelikle rüzgâr hafta sonuna kadar bu şekilde zaman zaman zayıflasa da devam edecek. Yağışlar Marmara’da ve ağırlıklı olarak Karadeniz’de sürüyor. Yine Akdeniz’de ve Akdeniz’in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri yağış alan yerler arasında. İskandinavya üzerinden serin bir hava geldi. Bu serin ve yağışlı hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek.

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‘PASTIRMA YAZI EKİM SONU OLACAK’

İstanbul genelinde, aralıklarla devam eden yağışlar var. Bu yağışlı sistem devam edecek ama biraz daha yağışlar o pazar günü ve pazartesi günü sabah saatlerinde çok kuvvetli olan yağışlar kadar kuvvetli değil. Yağışların şiddeti biraz daha az ama özellikle Batı Karadeniz’de yağışlar biraz daha kuvvetleniyor. Buralarda yağıştan dolayı sel, su baskını riskleri de bulunuyor. Pastırma yazı diye adlandırdığımız o sıcak günler, ekimin son periyodu ve kasımın başında olacak gibi gözüküyor.”

Adil Tek, hava basıncıyla ilgili ise “El Nino’nun ülkemiz üzerinde direkt bir etkisi olduğunu söyleyemiyoruz ama El Nino’nun ikincil etkileri diyebiliyoruz. Bizdeki bu serin havayı direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil. Şu anda bizi etkileyen serin hava İskandinavya üzerinde oluşan yüksek basınç nedeniyle kuzeyden ülkemize doğu tarafından bizim üzerimize serin hava. Bu yaklaşık 1 hafta boyunca o bölgede kalacak gibi gözüküyor” dedi.

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‘BARAJLARDA ARTIŞ OLACAK’

İSTANBUL barajlarındaki doluluk oranlarının yüzde 38’ler seviyesinde olduğunu belirten Adil Tek, “Doluluk oranları oldukça aşağı düşmüş vaziyette. Bu yağışlarla birlikte kademeli olarak, birer puan birer puan artışlar gösterecek. Özellikle baraj doluluklarının artışını ekim ayındaki yağışlarda, kasım ayındaki yağışlarda daha çok göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yağışların artmasıyla birlikte yüzde 38.32’ye yükseldi.

SAĞANAK UYARISI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, birçok ilde beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Doğu Karadeniz’de beklenen yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren Trabzon (başlıca doğu ve batı ilçeleri) ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Malatya’nın güney, Şanlıurfa ve Batman’ın kuzey, Muş’un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor” denildi.

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Bakanlık, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.