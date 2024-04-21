Yağış istinat duvarını çökertti

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İstinat duvarının bir bölümünde ise hasar oluştu. Sesleri duyan bina sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

‘KİMSE İLGİLENMEDİ’

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvarın olduğu bölüme şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Duvarın diğer bölümünde ise çatlaklar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bina sahibi Servet Balık, “Biz içeride oturuyorduk, bir anda bir gürültü oldu. Çıkıp baktığımızda duvar çökmüş. Allah’tan çocuklar bahçede yoktu. Büyük bir faciaya neden olabilirdi. İki binanın da çocukları gelip burada oyun oynuyor. Babam engelli benim iki dakika arayla kurtarmış. Biz bu duvarı daha önce belediyeye söyledik. Kimse ilgilenmedi” diye konuştu.