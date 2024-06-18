Yağış gitti, sıcak hava geri geldi... Prof. Dr. Şen uyardı: 10 gün yağış yok, bu saatlerde dışarı çıkmayın

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Denizli, Burdur'un güneyi, Malatya'nın batısı ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 8-10 günde Doğu Karadeniz dışında yağış olmadığını, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava dalgasının sürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Şen, vatandaşları 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

"HAZİRAN SONUNDA YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK yayınında "Eylül ayı da artık yaz ayına katıldı. Bundan daha sıcak günleri yaşayacağız bu yaz. Önümüzdeki hafta bundan 2-3 derece daha sıcak olacak. İstanbul da bunun içine dahil olacak. Haziran ayının son hafta tekrar bir sıcak hava geliyor. Bu sıcak hava aşırı sıcakları getirecek. Aşırı sıcaklar bir doğal afettir" dedi.

İşte Prof. Dr. Şen'in mesajları...

"Bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Denizli, Burdur yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık tüm yurtta Haziran ayı ortalamasının 4-5 derece üzerinde devam ediyor.

SUSUZLUK UYARISI: ARABA, HALI YIKAMAYIN

Önümüzdeki 8-10 gün Doğu Karadeniz dışında yağış yok. Sıcaklıklar yüksek, göller ve barajlarda buharlaşma kayıpları %30'lara kadar çıktı. Bu nedenle su rezervlerimizi hızla tükeniyor. Su tasarrufunu unutmayın. Arabanı, halını yıkama bu yaz idare edin. Unutma susuz yaşam mümkün değil.

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Ege ve Güney doğu Anadolu'da "sıcak hava dalgası" devam ediyor. 4-5 gün daha devam edecek gibi. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Güneydoğu Anadolu vatandaşları mecbur değilseniz 10-17 saatleri arasında dışarı çıkmayın ki ertesi gün tekrar dışarı çıkma şansınız olsun.

İstanbul bu hafta 31-33 derece yağış yok. İzmir 38-40, Antalya 33-34 derece, Ankara 33-35 derece. Bu yaz sıcak hava dalgalarını daha çok yaşayacağız. şimdi yazın başındayız. Daha Temmuz, Ağustos, Eylül ayları var. Şimdiden sıcaklardan korunmaya alıştırın kendinizi.