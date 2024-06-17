Yağış gitti aşırı sıcaklar geri döndü! Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı... 40 dereceyi bulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



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SICAK HAVA DALGASI UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün Doğu Karadeniz’de öğlen yağmur var. Toroslarda hafif. Sıcaklıklar tüm yurtta ortalamanın 3-4 derece üzerinde.

Önümüzdeki 5 gün Ege (Kuzey Ege hariç) ve Güneydoğu da "sıcak hava dalgası" var.

Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla 40 derecelerde. Bu sene Sıcaklık yönünden Ege, Akdeniz Bölgesini İzmir, Antalya'ya 3-4 derece fark attı. Ege, Güney Doğu ile aynı sıcaklarda.

İstanbul bu hafta 32-33 derece. Haziran ortalaması 28 derece. İzmir bu hafta 35-39 derece. Haziran ortalama 31.3 derece.

Antalya 31-33 derece, Haziran ortalama 31.6 derece. Ankara 30-31 derce, Haziran ortalama ise 27.3 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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