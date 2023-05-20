Yağış artışları nedeniyle tahılda 'sarı pas' riski

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SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, bu yıl baharda görülen yağış fazlalığı nedeniyle tahıl çeşitlerinde 'sarı pas' hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Yağışın bol olmasının tarım arazileri için sevindirici olduğunu ama bitkiler açısından risk de oluşturduğunu söyleyen Yörük, "Yağışlarla rekoltenin artacağını düşünüyoruz. Tabii bu yağışların artmasıyla beraber bizim için bir dezavantaj oluşmaya başladı. Pas hastalığı. Sivas'ta bitkilerde en çok görülen 'sarı pas' hastalığıdır. Pas hastalığı kahverengi, kara ve sarı pas olmak üzere üçe ayrılır, üreyen ve yayılan bir hastalıktır. O yüzden aynı virüsler gibi yok edilmesi, mücadelesi çok zordur. Bir bakteri hastalığa göre biraz daha mücadelesi zordur. Bu bizim için bir risk. Bunun için tedbirlerimizi almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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