'Yağcıoğlu Apartmanı' davasında Yargıtay'dan 'dosyadaki eksikler tamamlansın' kararı

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Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı soruşturmasında, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle binanın yıkıldığı belirtildi. İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında; statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilip, Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan Ayber hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Bina inşaatı sürveyanı Ahmet A.'nın henüz yakalanamadığı, binada yapılan tadilatın sürveyanı Adnan A.'nın ise hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede; kamu görevlilerine ilişkin dosya ise 4483 sayılı 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

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İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde mart ayındaki karar duruşmasında mahkeme heyeti, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber'i, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi.

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İSTİNAF CEZALARI ARTIRDI

Tarafların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, duruşma açtı. Daire, sanıklar Ağar ve Ayber hakkında verdiği 12'şer yıl 6'şar aylık hapis cezası kararını kaldırıp, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle sanıkları 12'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlendiğine kanaat getiren daire, bu cezayı önce 16'şar yıla çıkardı ardından da sanıkların duruşmalardaki tutumları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayıp, ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapse hükmetti.

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ÇOCUKLARA VEKİL ATANACAK

İstinaf kararının ardından sanık avukatlarının itirazları üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi temyiz incelemesine konu gerekçeli kararın, kamu davasına katılan sıfatıyla taraf olan ve hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunan katılanlar Alaettin S., Avni K., Ayten Y., Erhan K., Halit K., Hasan P., Koray A., Şener A., Yasemin K.'ye tebliğ edildiğine dair dava dosyasında herhangi bir tebligat mazbatasına rastlanılmadığını belirtti. Ceza Dairesi, depremin etkisiyle yıkılan binada annelerini kaybeden ve kendileri de yaralanan, 18 yaşın altında olan Erhan K., Büşra K. ve Zeynep K.'ye hukuki haklarının korunması açısından vekil atanmasının zorunlu olduğunu, mağdur çocuklara vekil atandığına dair dava dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını belirtti. Yargıtay Ceza Dairesi, söz konusu eksikliğin giderilmesi amacıyla mağdur çocuklara zorunlu vekil atanıp, gerekçeli kararın usulüne uygun şekilde atanacak vekile tebliğiyle tebliğ-tebellüğ evrakının ve hükümleri temyiz etmesi durumunda temyiz dilekçesinin dava dosyasına eklenmesine ve ardından da eksiklerin giderilmesi için dosyanın geri gönderilmesine karar verdi.