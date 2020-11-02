Yağcılar Apartmanı'nın enkazından geriye kalanlar duygulandırdı

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yağcılar Apartmanı’nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.



Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı.



Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı. Tutanak altına alınan eşyalar, kime ait olduğu belirlendikten sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Eşyalar arasında bulunan oyuncak köpek ile tavşan, görenleri duygulandırdı.