×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Sivas#Şükür Koyunu
Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 10:27

Sivas'ta son günlerde yoğun şekilde yağan kar nedeniyle Sivas Belediyesi şükür koyunu kesti. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yaptığı konuşmada ""Kar rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur." dedi.

Haberin Devamı

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından karın bir zahmet değil nimet olduğuna dikkat çekmek amacıyla şükür koyunu kesildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Miraç Kandili öncesinde gerçekleştirilen şükür koyunu kesiminde yağan karın rahmet ve bereket olduğuna vurgu yaptı.

Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Başkan Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Kar rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Başkan Uzun, yağan karın berekete, suya, ürüne ve huzura dönüşmesini temenni ederek, "Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, afetlerden, kuraklıktan ve her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kurbanımızı, niyetimizi ve şükrümüzü kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Program yapılan dualarla sona ererken, Başkan Uzun katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar Yağışı#Sivas#Şükür Koyunu

BAKMADAN GEÇME!