Yağan kar yağışından sonra belediye başkanı şükür koyunu kestirdi

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından karın bir zahmet değil nimet olduğuna dikkat çekmek amacıyla şükür koyunu kesildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Miraç Kandili öncesinde gerçekleştirilen şükür koyunu kesiminde yağan karın rahmet ve bereket olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Uzun, kar yağışının yalnızca beyaz bir örtü olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Kar rahmettir, berekettir, toprak için can, su kaynakları için umuttur. Kuraklık endişesinin arttığı, iklim dengesinin bozulduğu bir dönemde yağan her kar tanesi, Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun, yağan karın berekete, suya, ürüne ve huzura dönüşmesini temenni ederek, "Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, afetlerden, kuraklıktan ve her türlü sıkıntıdan bizleri muhafaza etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Kurbanımızı, niyetimizi ve şükrümüzü kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

Program yapılan dualarla sona ererken, Başkan Uzun katılım sağlayan herkese teşekkür etti.