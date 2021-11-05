Yağ aldırmak için geldi, cenazesi döndü

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Ameliyatın ardından durumunda bir olumsuzluk gözlenmeyince ameliyatın ertesi günü taburcu edilen Diarra Akua Eunice Brown, 25 Ekim’de pansuman için bir kez daha hastaneye geldi. Pansumanı doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken bir anda fenalaşan Diarra Akua Eunice Brown, ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis ölümün ardından soruşturma başlattı ve doktor Ş.G.B.’yi gözaltına aldı. Ş.G.B. ifadesinde, Brown’ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi. Ş.G.B. ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown’ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.