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Yağ aldırmak için geldi, cenazesi döndü

#Yağ Aldırma#Diarra Akua Eunice Brown#İngiltere Vatandaşı
Yağ aldırmak için geldi, cenazesi döndü

İngiltere vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown, kalçasından yağ aldırmak için geçen ay İstanbul’a geldi. Bahçelievler’deki özel bir hastanede 22 Ekim 2021 günü estetik cerrah Ş.G.B. tarafından ameliyat edildi.

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Ameliyatın ardından durumunda bir olumsuzluk gözlenmeyince ameliyatın ertesi günü taburcu edilen Diarra Akua Eunice Brown, 25 Ekim’de pansuman için bir kez daha hastaneye geldi. Pansumanı doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken bir anda fenalaşan Diarra Akua Eunice Brown, ertesi gün hayatını kaybetti.

Polis ölümün ardından soruşturma başlattı ve doktor Ş.G.B.’yi gözaltına aldı. Ş.G.B. ifadesinde, Brown’ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi. Ş.G.B. ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown’ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.

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#Yağ Aldırma#Diarra Akua Eunice Brown#İngiltere Vatandaşı

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