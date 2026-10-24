Yağ aldırma ameliyatında can verdi

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İstanbul Zeytinburnu’na bağlı Çırpıcı Mahallesi Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede dün 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatı olan Tuğba Onur (46), operasyon sırasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan Murat Onur, ameliyat sırasında eşinin yanlış müdahale nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. Hastane yetkililerinin konuya ilişkin açıklamada bulunmak istemediği öğrenildi.

‘HASTANE AÇIK MUHATAP YOK’

Yaşananları anlatan Murat Onur (46), “Sabah 08.30'da hastaneye geldik. 15.30'a kadar bekledik. Doktor geldiğinde eşim ameliyata alındı. Doktor, ameliyat öncesinde eşimi hiç görmemişti. Yaklaşık 1 saat sonra yanıma gelerek eşimin kalbinin durduğunu ve hayata döndürülemediğini belirtti. Şu an hastane yönetiminden ve doktorlardan kimse ortada yok. Hastane açık ancak muhatap bulamıyoruz. Anestezi uzmanının hastanede olmadığını, evine gittiğini söylediler. Genel anestezi uygulanan bir işlemde anestezi uzmanı hastaneyi nasıl terk eder? Bu olayda kimin sorumluluğu olacak? Bu hastanede daha önce de benzer olumsuz durumların yaşandığını öğrendik. Bizim de bu konuda önceden bilgimiz yoktu. Eşim Darülaceze'de hasta bakım personeli olarak çalışıyordu. Daha 1 hafta önce kuruma bağlı genel tetkikleri yapılmıştı. Kronik bir rahatsızlığı da yoktu” dedi.