Önce Ergenekoncu, sonra FETÖ’cü dediler... Yaftalanma bedeli: 300 lira

MEHMET Bozkurt, gazeteciliğe Aydınlık’ta başladı. Şu ana dek hakkında 121 soruşturma ve 114 dava açıldı. İlk kez 2010’da FETÖ’cü polisler tarafından izlendi, telefonlar dinlendi. 2011’de Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. 2013’te Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiası ile 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BASIN KARTI İPTAL OLDU

Karşı gazetesine geçti. Bu gazetenin kapanmasından sonra ise 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 2 gün gözaltına alındı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ergenekon’dan hapis cezası alan gazeteci, bu kez FETÖ’ye yardım etmekle suçlanıyordu. Bu suçlamalar sürerken geçmişte FETÖ’cülerin açtığı davadan 50 bin lira tazminat cezasına mahkûm oldu. Parası yoktu, ödeyemedi. 2017’de Niğde Açık Cezaevi’ne girdi. Aynı yıl güvenlik gerekçesi ile sarı basın kartına el koyuldu, 2 yıl işsiz kaldı. 2018’de ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi, ifadeye çağrıldı. Gerçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’In titiz çalışması sonucu ortaya çıktı, Bozkurt ByLock kullanıcısı değildi.

İKİSİNDEN DE BERAAT ETTİ

2019’da önce Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı davadan ardından da FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti. Yaşadığı sürecin bedeli ağırdı, manevi tazminat davası açtı, 250 bin lira talep etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava geçen cuma günü sonuçlandı. Mahkeme, Mehmet Bozkurt’un yaşadığı sürecin bedeli olarak 300 lira manevi tazminat verilmesine hükmetti.

DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞLAYACAK

Karardan sonra Hürriyet’e konuşan Mehmet Bozkurt, ”Benim yaşadıklarımın maddiyatla ölçülür bir yanı yok. Mahkeme bana milyonlar verse ne olur? Bu yaşadığım haksızlığı ne geri getirebilir? Tazminatımı Darüşşafaka’ya vereceğim. Ben Darüşşafaka’ya 300 lirayı değil bu hikâyeyi bağışlıyorum. Bu hikâyeden bir ders çıkarılmalı. Cumhuriyet’e bağlı, vicdanlı, ülkesinin değeri olabilecek insanlar yetiştirmeliyiz” dedi.