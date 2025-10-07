‘Yadigârlar’ 270 bin km yol yaptı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan ve bu şanlı zafere tanıklık edemeyenler için bir “mobil TIR” konsepti geliştirdi. Mobil Müze ile tarihi yarımadaya gelememiş veya gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara bu miras doğrudan ulaştırılmak isteniyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ilk olarak 30 Haziran 2020’de Ankara’dan Türkiye turuna çıktı.

BALKANLAR’A GİTTİ

Bugüne kadar 81 ili ve pek çok ilçeyi dolaşan mobil müze, ayrıca Balkanlar’da Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna - Hersek ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde de sergilendi. Mobil Müze son olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Bir Anadolu Şenliği’nde boy gösterdi. 22 Ağustos -28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivallerde yadigârların anıları, Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’i de dolaştı.





Haberin Devamı

2 KEZ TÜRKİYE TURU

Çanakkale Mobil Müze TIR’ının hem Türkiye hem de Balkanlar’da çok büyük ilgi gördüğünü belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hürriyet’e şunları aktardı: “Bugüne kadar beş yılda Türkiye’yi iki defa dolaştı. Çanakkale’ye olan ilgiyi, farkındalığı artırmak ve Çanakkale’ye gelemeyenlere de Çanakkale ruhunu taşımak için böyle bir etkinliğe giriştik. Çok da ilgi gördü. Çünkü Türkiye’nin çok değişik bölgelerinde özellikle dezavantajlı yerlere gittik ve orada insanların kalbinde var olan Çanakkale sevgisini biraz daha arttırmış olduk. Hem ziyaretçi yoğunluğu hem duygu yoğunluğu mobil müzenin aslında çok doğru bir iş olduğunu ortaya koydu.

YENİ ROTA KAFKASYA

Mobil müzemizi Kafkasya’ya, Azerbaycan taraflarına da göndermek istiyoruz. Çünkü Çanakkale’de hem Balkanlar’dan hem Kudüs’ten hem Suriye bölgesinden hem Irak’tan hem Azerbaycan taraflarından askerler gelip burada ya şehit ya gazi oldu. Projeyle birlikte Çanakkale’ye olan ilgi arttı. Hayalimiz şuydu, hem insanlar Çanakkale ruhunu biraz daha yakından hissetsin hem de Çanakkale’ye gelme isteği uyansın. Hem tasarım hem de içerik anlamında bir örneği olmayan bir uygulama.”





Haberin Devamı

1 MİLYON ZİYARETÇİ

Çanakkale Gelibolu Alan Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre bir proje koordinatörü, iki teknik sorumlu ve bir şoförün görev yaptığı müze bugüne kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı, toplamda 270 bin kilometreden fazla yol katetti. Dış ses, ambiyans ve özel tasarımlarla ziyaretçilere o günleri yeniden yaşatan müze, 17 metrekare sergi alanında yedi vitrin ile kronolojik bir sıra izleyerek Çanakkale Savaşları’nın hikâyesini anlatıyor.

ATATÜRK, SEYİT ONBAŞI, EŞREF EFENDİ

Müzede, “Cepheden Haber Var” bölümünde savaştaki askerlerin mektupları görülürken, Mehmetçik’in postalları da ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca projede bir annenin oğluna son hediyesi kanlı mendili, Şehit Yüzbaşı Eşref Efendi’ye ait yaralı sevk pusulası, Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan fırka emri, düşman donanmasının korkulu rüyası Nusret’in mayını, konserve kutularından yapılan el bombaları, “Allah bizimle” yazılı subay meçi, Osmanlı asker künyesi, su matarası, savaştan kalma işaret lambası, bir İngiliz askerinin savaş günlerinde not aldığı günlüğü, İngiliz makineli tüfeği gibi pek çok tarihi hatırat yer alıyor. Ziyaretçiler en çok ilgiyi ise Seyit Onbaşı’ya ayrılmış özel köşe ve kaldırdığı top mermisine, Mustafa Kemal Atatürk’ün balmumu heykeline ve Yarbay Hüseyin Avni Bey’e ait kanlı üniformasına gösteriyor.