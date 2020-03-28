Yade İsminin Anlamı Nedir? Yade Ne Demek?

Yade isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Yade isminin anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Hatıra

Yade İsminin Anlamı

Yade ülkemizde özellikleri ile anlamı merak edilen isimlerden birisidir. Yade isminin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı hatıra demektir. Yade ismi Dilimize Farsça dilinden geçmiş bir isimdir. Yade ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yade İsminin Özellikleri

Yade isimli kişiler özgürlüklerine düşkün insanlardır. Kural konmasını sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Doğal ve rahat davranmayı severler. Bunun sebebi ise tutkuları ve cesaretleridir. Etrafındaki kişilerin söylediklerini dert etmezler. Stil sahibi kişilerdir. Sezgilerine çok güvenirler.

Lider ruhuna sahip kişilerdir. Etrafındaki kişilerin etkisinde kalmazlar. Bu sebeple kendilerine has bir düşünce yapıları bulunmaktadır. Sorumluluklarına bağlılardır. Cesur kişiliğe sahiplerdir. Bazen cesaretlerini kontrol edemezler ve esnek olabilirler.

Ayakları yere sağlam basan kişilerdir. Bir olay karşısında düşünmeden hareket etmezler. Sistemli kişilerdir. Düzen en önemli özelliklerinden birisidir. Mükemmeliyetçi bir yapıya sahiplerdir. Bazı durumlarda inatçı bir kişiliğe bürünebilirler. Baskı altında kaldıkları zaman başarılı olurlar. Ayrıca zorlukları yenmeyi bilen kişilerdir.

Özgürlüklerine düşkün kişilerdir. Bu sebeple hayatı yaşamayı severler. Özellikle arkadaş ortamında dışarıda eğlenmeyi çok severler. Olayları farklı yönlerinden görüp değerlendirebilirler. Objektif düşünen kişilerdir.