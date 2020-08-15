Yabankeçisini kurtaran karar

Salda İçin Türkiye Grubu ile A Platformu tarafından ihalenin iptali istemiyle 24 Temmuz’da Isparta İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Yabankeçilerinin neslinin tehlike altında olduğu belirtilen dava dilekçesinde, av kotası belirlenirken bilimsel bir çalışma yapılmadığı, 47 yabankeçisinin avlanmasının bölgede bulunan yaban keçilerinin neslinin devamını riske atacağını dolayısıyla ihalenin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

‘TELAFİSİ GÜÇ’

Mahkeme 27 Temmuz’da aldığı ara kararla ihalenin uygulanması durumunda telafisi güç zararın ortaya çıkabileceğini belirterek 47 yabankeçisinin avlanmasıyla ilgili açılan ihale ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme avlanması için ihaleye çıkartılan 47 yabankeçisinin hangi kriterlere göre belirlendiği yönünde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan savunma istedi. Salda İçin Türkiye Grubu katılımcısı Hediye Gündüz, “Bizler yürütmeyi durdurma kararına çok sevindi. Dağların asıl sahibi olan canlıların yaşam alanına giderek onları yaşadıkları yerde vurmak cinayettir. Dağlarda yaşam sürdüren canlılar av adı altında öldürülemez” dedi.