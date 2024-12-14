Yabankeçisi katline rekor ceza

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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yabankeçisi ölü olarak bölgeden alındı. Aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı. Ekipler, Jandarma Bot Amirliği’nin yardımıyla tekneyi takibe aldı. Elazığ kıyısına geçildiğinden ve İYİ Partili Ünal Kahraman’ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na, ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verildi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından teknede arama çalışması yapıldı.Aramada Milletvekili Karaman’ın ruhsatlı yivli av tüfeği tekne içerisinde bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak toplamda 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

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İDDİALARI YALANLADI

Ekipler, ölen ikinci yabankeçisini de buldu. Ünal Karaman ve 3 kişiye, ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası daha kesildi. Verilen ceza böylece iki katına çıkarak toplamda 1 milyon 400 bin lirayı buldu. Ünal Karaman, olayla ilgisi bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Karaman yaptığı açıklamada olay günü Malatya’daki parti programı sonrası bölge gezisinde olduğunu belirterek “İddia konusu eyleme karışmadığım gibi ceza verilmesi de söz konusu değildir” dedi.