Yabankeçileri kurtuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve Isparta illerinde bulunan 47 adet yabankeçisinin avlatılması için temmuz ayında 13 parti halinde ihaleler yapılacağını duyurdu. Salda için Türkiye Grubu A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz ile platform üyeleri Saliha Altın ve Yeşim Vardar tarafından ihalelerin iptali istemiyle Isparta İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme ara kararla ihalelerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise savunmasında popülasyon devamı için müdahale edildiğini; zayıf, hasta, genetik deformasyona sahip, yaşlı veya melez bireylerin popülasyondan çıkartılmak istendiğini belirterek popülasyonun en fazla yüzde birinin avına izin verildiğini ifade etti. Mahkeme, av ihalelerinin bilimsel verilere dayanılmadan tesis edildiğini belirterek 10 Kasım’da aldığı kararla ihaleleri iptal etti.

‘BUNDAN VAZGEÇİLMELİ’

İptal kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Hediye Gündüz, “Dünyayı birlikte paylaştığımız canların para için öldürülmesi insani değerleri zedeleyen bir durumdu. Bu durumun Antalya ve Isparta’da yabankeçileri, hatta Tunceli’de de dağkeçileri için ortadan kalkmış olması da çok önemli. Ancak ne yazık ki bu iç acıtıcı durum Türkiye’nin diğer illerinde başka türler için halen devam ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Mahkeme kararı bu acı gerçeğe bir tokat olmuştur. Bu tokat, Türkiye çapında Av Turizmi Uygulama Talimatı aracılığıyla pek çok hayvanı öldürmek için sırasını bekleyen tüm kamu kurumları ve av şirketleri için de geçerli olmalı ve av katliamından bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.