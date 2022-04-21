Yabancılara ‘ikamet izni’ vaat eden şirkete baskın

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Yapılan araştırmanın ardından danışmanlık şirketinin merkezinin de arasında bulunduğu Fatih’teki 2 adres basıldı. Şirketin Pakistanlı sahibi M.S.U. ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile ikamette bulunan Pakistan uyruklu K.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.



SINIR DIŞI EDİLECEK



Yapılan incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı ve Vergi Kanunu’na aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin TL para cezası kesildi. Emniyet’te sorgulanan E.U., H.U. ve R.C. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest kaldı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi’ne teslim edildi.