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Yabancılara ‘ikamet izni’ vaat eden şirkete baskın

#İkamet İzni#Sosyal Medya#Sınır Dışı
Yabancılara ‘ikamet izni’ vaat eden şirkete baskın

Pakistanlı M.S.U.’nun sahibi olduğu danışmanlık şirketinin sosyal medya hesaplarından, ikamet izni talepleri reddedilen yabancı uyruklu kişilere ikamet izni çıkarıldığı belirtilen videolar paylaşıldığı ortaya çıktı. Görüntülerin ardından sosyal medyada büyük tepki oluştu. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı

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Yapılan araştırmanın ardından danışmanlık şirketinin merkezinin de arasında bulunduğu Fatih’teki 2 adres basıldı. Şirketin Pakistanlı sahibi M.S.U. ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ile ikamette bulunan Pakistan uyruklu K.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Yapılan incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı ve Vergi Kanunu’na aykırı hareket ettiği tespit edilen işyerine 45 bin TL para cezası kesildi. Emniyet’te sorgulanan E.U., H.U. ve R.C. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest kaldı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçlarından hakkında adli işlem yapılan şirket sahibi M.S.U. ile K.S. sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

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#İkamet İzni#Sosyal Medya#Sınır Dışı

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