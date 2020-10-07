MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
GeriGündem Yabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Yabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiler ile emlakçı dükkanına gelen yabancı uyruklu grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, taraflardan biri belinden çıkardığı bıçakla emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına alırken, şahsın arkadaşları polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle