YabancÄ± turist, bahÅŸiÅŸ olarak verdiÄŸi 50 avroyu ertesi gÃ¼n geri istedi

Erciyes DaÄŸÄ±'nda kayak yapmak iÃ§in Kayseri'ye gelen bir turist aile, akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in Muhammed Aytekin'in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Melikgazi ilÃ§esi KÃ¶ÅŸk Mahallesi'ndeki restorana geldi.Â

Aileyi karÅŸÄ±layan Aytekin, mÃ¼ÅŸterilerin istediÄŸi yemekleri servis etti ve onlarla yakÄ±ndan ilgilendi.Â

Daha sonra kasaya gelerek hesabÄ± Ã¶deyen aile, mekandan Ã§Ä±kmadan Aytekin'e 50 avro bahÅŸiÅŸ verdi. Duruma ÅŸaÅŸÄ±ran Aytekin, aileye teÅŸekkÃ¼r ederek onlarÄ± uÄŸurladÄ±.Â

Olaydan bir gÃ¼n sonra iÅŸ yeri telefonundan Aytekin'e ulaÅŸan aile, aslÄ±nda 50 lira bahÅŸiÅŸ vereceklerini ancak yanlÄ±ÅŸlÄ±kla 50 avro verdiklerini sÃ¶yledi.Â

Kayseri'den ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve Ä°stanbul'da bulunduklarÄ±nÄ± belirten aile, Aytekin'den paranÄ±n 45 avrosunu hesaba gÃ¶ndermesini istedi.Â

MÃ¼ÅŸterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki TÃ¼rk lirasÄ±nÄ± turistin ilettiÄŸi hesaba gÃ¶nderdi.Â

Muhammed Aytekin, AA muhabirine, mÃ¼ÅŸterilerin mekanÄ± internetten gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yorumlar Ã¼zerine geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°lk kez baÅŸÄ±na bÃ¶yle bir durumun geldiÄŸini anlatan Aytekin, "Bir iskender, bir sÃ¼tlÃ¼ kavurma ve tavuk dÃ¼rÃ¼m yediler. MÃ¼ÅŸteriyle ilgilendim, daha sonra hesabÄ± Ã¶dediler. Giderken de 50 avro bahÅŸiÅŸ verdi. Bu miktara Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. AlÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz bir bahÅŸiÅŸ miktarÄ± deÄŸil. 50 avro 2 bin 500 lira yapÄ±yor. Burada kimse bu miktarda bahÅŸiÅŸ veremez. Bir yandan da sevindim tabii. OlayÄ± arkadaÅŸlarÄ±ma anlattÄ±m, birinin bu kadar bahÅŸiÅŸ vereceÄŸine inanmadÄ±lar." diye konuÅŸtu.Â

MÃ¼ÅŸterinin bir gÃ¼n sonra kendileriyle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini anlatan Aytekin, "Ä°ÅŸletmenin numarasÄ±ndan bize ulaÅŸÄ±p 50 lira yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla 50 avro bahÅŸiÅŸ verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamÄ±zÄ± istediler. Biz tabii ki bu istediÄŸi kabul ettik hatta onlara paranÄ±n tamamÄ±nÄ± gÃ¶ndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahÅŸiÅŸ olarak kalmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Daha sonra tanÄ±dÄ±klarÄ±ndan birinin hesap bilgilerini bize yolladÄ±lar. Ben de 45 avronun TÃ¼rk lirasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilen hesaba gÃ¶nderdim. Ã‡ok teÅŸekkÃ¼r ettiler." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ã–NEMLÄ° OLAN MÃœÅžTERÄ°MÄ°ZÄ° KAZANMAKTI"Â

Ä°ÅŸletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediÄŸi davranÄ±ÅŸtan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Ä°lk defa bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Koca, "ÅžaÅŸÄ±rdÄ±k aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Kayseri esnafÄ± her zaman doÄŸru ve dÃ¼rÃ¼st esnaftÄ±r. Ahilik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n bir geleneÄŸidir bu. Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan mÃ¼ÅŸterimizi kazanmaktÄ±. SaÄŸ olsunlar, Ã§ok gÃ¼zel dÃ¶nÃ¼ÅŸler oldu. BirÃ§ok yemek sitesine iÅŸletmemizle ilgili gÃ¼zel yorumlar geldi." dedi.

