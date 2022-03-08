Yabancı savaşçı akını

Haberin Devamı

İLK KEZ BİR LİDER ÇAĞRI YAPTI

* Erol Bural (TERAM Başkanı): “Ukrayna tarafından bakarsak ilk kez bir devlet lideri ‘yabancı savaşçı çağrısı’ yapıyor. Bu çağrıya ne düzeyde cevap verildiğini henüz bilmiyoruz. Rus karşıtı herkes buna dahil olabilir. Almanya’dan, İsveç’ten ve Avrupa’da tarihi olarak Rusya nefreti olan gruplardan katılımlar olabilir. Bu tür savaşçılar öncelikle psikolojik bir destektir. Bu da önemli bir katkıdır. Kimse ülkesine bayrağa sarılı asker tabutu getirmek istemiyor. Rusların da Suriye’de kullandıkları grupları getirmeleri normal. Artık bu ‘taşımalı bir sistem’ halini aldı.”

ASKERİ ŞİRKETLER GİBİ

* Prof. Dr. Ahmet Kasım Han: “İşi kimin organize ettiğine göre bu savaşçıların nereden geleceği değişir. Batı istihbaratı organize ediyorsa iyice profesyonel, işi savaşmak olan gruplar gelecektir. Askeri şirketler gibi düşünün. Ortadoğu kaynaklı gruplar da bunun içine girebilir. Muhalif Çeçenler de olabilir. Ama Batı tarafının olabildiğince dini motifli gruplardan kaçınacağını düşünüyorum. Kiev sokaklarında sakallı, sarıklı savaşçılar olacağını sanmıyorum. Amerikalılar Blackwater benzeri grupları da oraya sürecektir. Zelenski’nin dediği 16 bin ciddi bir sayı. Rakam biraz abartılı olabilir. Savaşa etkileri de rakamlarıyla orantılı olur. Rusya da benzer grupları kullanabilir. Zaten Suriye’de istediği kadar yeri elde etti. Boşta kalan güçler var. O nedenle oradan savaşçı getirmesi zor olmaz. Zaten ellerinde Wagner diye hazır organizasyon var.”





Haberin Devamı

DAHA DA KARIŞTIRIR

* Doç. Dr. Aylin Ünver Noi: “Bu tür savaşçılar durumu daha da karışık hale getirebilir. Çünkü nispeten kontrolleri zordur. Düzenli ordu birlikleri gibi disiplinli de olamayabilirler. ‘Yabancı savaşçı’ denilen grupların imajları da sıkıntılı. Burada daha çok eğitimli ve tecrübeli eski askerlerden oluşan grupların gelmesini beklemek lazım. Bu yeni dönemin bir askeri stratejisi. Vekalet savaşları denilen savaşların aktörleri bunlar.”

Haberin Devamı

SAVAŞ UZADIKÇA SAYI ARTAR

* Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın (Akademisyen): “Yabancı savaşçılar dünyanın her tarafından Ukrayna’ya gelecektir. Ayrıca Ortadoğu’dan da Libya’dan da Suriye’den de Kafkaslardan da gelir. İstihbarat örgütleri organize edecektir. Sadece maceracılar değil gerçek profesyonel savaşçılar da olacak. Bir iki ay daha sürerse savaş, Ukrayna yabancı savaşçılar cehennemine döner. Savaş uzadıkça savaşçıların sayısı ve çeşitliliği de artar. Sadece bu gelenleri ‘gönüllü’ olarak düşünmeyin. Paralı askerler de olacaktır. Propaganda aygıtı zaten Batı’nın elinde. Gelen savaşçılar üzerinden Ukrayna’nın imajının zedelenmesi de söz konusu olmaz.”

Haberin Devamı

MAŞA İSTERLER

* Erdoğan Karakuş (Emekli Korgeneral): “İdlib’den de gelir, Afganistan’dan da gelir. ‘Gelir’ derken kendi kendilerine çıkıp gelmeyecekler. ABD ve diğerleri organize ederler bunu. Uygur bölgesinden bile olabilir. Hem Çin’in hem Rusya’nın karşısında olan gruplar kullanılacaktır. Ne kadar iyi organizasyon yaparlarsa o kadar yüksek fayda elde ederler. Rusya zaten elini hiç ateşe sokmak istemez. ‘Maşa’ kullanmak isteyeceklerdir. Zaten Ruslar da Amerikalılar da bu konuda iyi tecrübeye sahiptir.”





MACERACI DA VAR, PARALI ASKER DE...

* Nerim Bitlislioğlu (Emekli Tuğgeneral): “Ukrayna’daki savaş vekalet savaşına dönüştü. Ukrayna’yı destekleyen Batılı ülkeler organize edecektir. Profesyonel gruplardan maceracı paralı askerlere kadar her çeşit tip olacaktır. Sahada nasıl sevk ve organize edildiklerine göre de faydaları değişir. Önemli olan profesyonel savaş tecrübesi olan gruplar. Avrupa ülkelerinden de gelen olacaktır mutlaka. Burada önemli olan hangi ülkenin kontrolünde olduğu. Çünkü bu tür gruplar genelde istihbarat örgütleriyle bağlantılıdır.”

Haberin Devamı

UKRAYNA SİTE AÇTI

* Ukrayna, yabancı savaşçılar için web sitesi açtı. Sitede ‘Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu’ savaşçısı olmak için neler yapmak gerektiği anlatılıyor. Sitede “Ülkenizdeki Ukrayna elçiliğine başvurun. Başvurunuzda ne tür kıyafet ve ekipmanlara ihtiyacınız olduğunu belirtin” gibi bilgiler yer alıyor.

BAŞVURULAR 20 BİNİ BULDU

Ukrayna, Rusya’ya karşı savaşında dünyanın her yerinden yabancı ‘gönüllülerin’ desteğini kabul ediyor. Son olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba, Rus ordusuna karşı savaşmak için başvuran yabancıların sayısının 20 bini bulduğunu açıkladı. “İnsanlar Ukraynalıların savaştığını, pes etmediğini görünce katılmak için motive oldular” diyen Kuleba, “52 ülkeden deneyimli, emekli askerler ve gönüllülerden oluşan yabancı savaşçılar bize başvurdu” dedi. Bu kişilerden kaçının halihazırda Ukrayna’da olduğu netlik kazanmadı. Ukrayna Lideri Vladimir Zelenski bu sayının daha geçen hafta 16 bin olduğunu söylemişti.

Gözden Kaçmasın Kiev’de milli marşlı bekleyiş Haberi Görüntüle

BATI GÖNÜLLÜ

Haberin Devamı

Yabancı savaşçıların Ukrayna lehine çatışmalara dahil olmasına pek çok hükümet sıcak bakıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “demokrasi savaşı” olarak nitelendirdiği çatışmalara katılmak isteyen İngilizleri desteklediğini açıkça söyledi. Letonyalı milletvekilleri, sivillerin Ukrayna’da savaşmasına oybirliği ile izin verdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre de ABD’den gitmek isteyenler için “Cesaretlerini alkışlıyoruz” dedi. Danimarka, vatandaşlarının çatışmalara katılmasına yeşil ışık yaktı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de çatışmalara katılıp katılmama kararının bireylerin kendisine ait olduğunu söyledi. Şimdiden onlarca Amerikalı ve Kanadalı’nın Ukrayna’ya ulaştığı biliniyor. Japonya ve Türkiye, vatandaşlarının çatışmalara katılımına engel olan ülkelerden.

AŞIRI SAĞ ENDİŞESİ

Aşırı sağ örgütlerden gönüllülerin varlığı endişeye de neden oluyor. ABD ve Avrupa’dan neo-Nazi grupların üyelerinin savaşa katılmak için Ukrayna’ya seyahat ettiği belirtilirken, Almanya Nazi çeteleriyle bağlantılı kişilerin gitmelerine engel olacağını açıkladı.