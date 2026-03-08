Yabancı öğretmene Türkçe şartı

Haberin Devamı

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, ilgili kanun gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçe’den başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi. Çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek.