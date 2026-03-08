×
HABERLERGündem Haberleri

Yabancı öğretmene Türkçe şartı

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2026 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda Türkçe okutulması gereken derslerde görevlendirilecek yabancı uyruklu eğitim personelinde aranacak şartlarla ilgili çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak illere gönderilen yazıda, ilgili kanun gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan ve Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği, araştırma görevleri ve ödevlerin Türkçe’den başka hiçbir dille yaptırılamayacağı belirtildi. Çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere özel okullarda görevlendirilecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğine sahip olduğuna ilişkin Bakanlıkça kabul edilen belge talep edilecek. 

