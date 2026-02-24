×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Yabancı öğrencileri rehin alan sahte polisler tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 22:34

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu. İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

 Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İzmir#Sahte Polis#Erasmus

