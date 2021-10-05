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Yabancı öğrencileri böyle dolandırdılar

#Dolandırıcılık#Yabancı Öğrenci#Eğitim
Yabancı öğrencileri böyle dolandırdılar

Tıp fakültesinde öğrenim görme vaadiyle Türkiye'ye getirilen Ürdün, Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu grup, kendilerini dolandırdıklarını iddia ettikleri yabancı uyruklu 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İkisi Irak, biri Ürdün vatandaşı 3 kişi, Ankara’da 3 ay önce turizm, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren M. Grup isimli bir şirket kurdu. Bu şirket Ürdün, Filistin, Tunus gibi ülkelerdeki öğrencilerle temasa geçerek Türkiye’de tıp fakültesine yerleştirme vaadinde bulundu. Yaklaşık 200 öğrenciye burslarının “İsveç devleti tarafından karşılanacağını” da iddia ederek, kişi başı en az 10 bin dolar alarak sözleşme imzaladı. Barınmalarının da sağlanacağı bildirildi. Yaptıkları sözleşmeye güvenerek, Türkiye’ye gelen öğrenciler, üniversitelerin açılmasıyla kayıtlarının yapılmaması üzerine dolandırıldıklarını anladı. Bir grup öğrenci adına avukat Mehmet Emin Bozyiğit, ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 3 şirket yetkilisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yetkililer hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Dilekçede, şirketin bu yöntemle yaklaşık 4-5 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiği iddia edildi. 

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#Dolandırıcılık#Yabancı Öğrenci#Eğitim