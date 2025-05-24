Yabancı öğrencilere Harvard’ın kapıları kapandı

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, “Harvard artık yabancı öğrenci kabul edemeyecek; hâlihazırda kayıtlı olan yabancı öğrenciler ise ya okul değiştirip transfer olmalı ya da yasal statülerini kaybetmeyi göze almalı” ifadeleri kullanıldı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X platformunda yaptığı açıklamada, yönetimin “kampusunda şiddeti ve antisemitizmi teşvik ettiği ve Çin Komünist Partisi ile işbirliği yaptığı” gerekçesiyle Harvard’ı sorumlu tuttuğunu belirtti.

ÖĞRENCİ KAYITLARINI İSTİYOR

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’nden öğrencilerin özlük dosyalarını paylaşmasını istiyor. Bakan Noem, Harvard’ın uluslararası öğrenci kabul etme yetkisini yeniden kazanabilmesi için, “önümüzdeki 72 saat içinde” uluslararası öğrencilerin davranışlarına ilişkin son beş yıla ait kayıtları sunması gerektiğini söyledi.

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BİNLERCE ÖĞRENCİ DİKEN ÜSTÜNDE

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan Harvard’ın toplam öğrencilerinin yüzde 27’sinden fazlasını yabancı öğrenciler oluşturuyor. Üniversite, yabancı akademik nüfusunun 9 bin 970 kişiden oluştuğunu belirtirken bunların 6 bin 793’ü öğrenci.

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DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI

Trump yönetiminin kararı, dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Çin hükümeti dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Harvard’a uluslararası öğrenci yasağı getirme hamlesinin, Amerika’nın uluslararası itibarına zarar vereceğini belirtti. Almanya Araştırma Bakanı Dorothee Baer ise Bayern 2 radyosuna yaptığı açıklamada, “Umarım ABD hükümeti bu kararı geri çeker. Bu, ne genç nesil için ne de özgür dünya için olumlu bir mesaj” dedi.

HARVARD DAVA AÇTI

Harvard Üniversitesi dün yaptığı açıklamada, yabancı öğrenci kabul etme hakkını engelleme kararına itiraz ederek Trump yönetimi aleyhine dava açtığını duyurdu.

NİYE TRUMP’IN HEDEFİ OLDU

Geçtiğimiz yıl üniversite kampuslarında düzenlenen İsrail karşıtı protestolar sırasında Kongre üyeleri, İsrail yanlısı lobiler ve o dönem başkan adayı olan Trump tarafından büyük tepki gören Harvard’a yönelik 20 Ocak’tan bu yana sert yaptırımlar uygulandı. Yönetim, Harvard’ın 2.2 milyar dolarlık federal fonunu dondurdu. Üniversite bu karara karşı yargı yoluna başvurdu. Öte yandan yakın zamanda Harvard’ın vergi muafiyetinin iptal edilmesine yönelik adımlar gelebilir. Başkan Trump Harvard’ın vergiden muaf statüsünün alınması gerektiğini defalarca belirtti. Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, şubat ayında okullarda ve üniversite kampuslarında “antisemitik tacizi ortadan kaldırmak” amacıyla özel bir görev gücü de kurmuştu. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail aleyhine protestolara katılan ve sosyal medyada paylaşım yapan öğrencilerin vizelerini de iptal edeceğini duyurmuştu.