×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yabancı öğrenci Türkçe öğrenecek

Güncelleme Tarihi:

#Yabancı Öğrenci#Türkçe Eğitim#MEB
Yabancı öğrenci Türkçe öğrenecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen PIKTES Projesi kapsamında hazırlanan Yabancılara Türkçe Öğretim Programı (YTÖP), Talim ve Terbiye Kurulu onayıyla yürürlüğe girdi.

Haberin Devamı

Türkiye’de yaşayan yabancı öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan YTÖP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) esas alınarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğretim Programları Ortak Metni gözetilerek tasarlandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımı temel alan YTÖP; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yabancı öğrencilerin A1 öncesi, A1, A2, A2+ ve B1 dil düzeylerinde Türkçe öğrenmeleri için rehber niteliği taşıyor. Ayrıca D-AOBM kapsamında hazırlanan 7-10 yaş ve 11-15 yaş genç öğrenenler tanımlayıcıları da hedef grubun Türkçe dil öğrenme ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde karşılamak amacıyla YTÖP’e dahil edildi. Program, yabancı öğrencilerin Türkçe’yi doğru, akıcı ve işlevsel biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı ve standartlara uygun bir öğretim çerçevesi sunuyor. YTÖP, yalnızca bir dil öğretim programı olmanın ötesinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ortak bir iletişim dili etrafında buluşmalarını temsil ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yabancı Öğrenci#Türkçe Eğitim#MEB

BAKMADAN GEÇME!