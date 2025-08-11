Yabancı öğrenci Türkçe öğrenecek

Haberin Devamı

Türkiye’de yaşayan yabancı öğrencilerin Türkçeyi etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını desteklemek ve eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan YTÖP, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) esas alınarak ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Öğretim Programları Ortak Metni gözetilerek tasarlandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, dil öğretiminde iletişimsel yaklaşımı temel alan YTÖP; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yabancı öğrencilerin A1 öncesi, A1, A2, A2+ ve B1 dil düzeylerinde Türkçe öğrenmeleri için rehber niteliği taşıyor. Ayrıca D-AOBM kapsamında hazırlanan 7-10 yaş ve 11-15 yaş genç öğrenenler tanımlayıcıları da hedef grubun Türkçe dil öğrenme ihtiyaçlarını kapsamlı şekilde karşılamak amacıyla YTÖP’e dahil edildi. Program, yabancı öğrencilerin Türkçe’yi doğru, akıcı ve işlevsel biçimde kullanabilmeleri için kapsamlı ve standartlara uygun bir öğretim çerçevesi sunuyor. YTÖP, yalnızca bir dil öğretim programı olmanın ötesinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerin ortak bir iletişim dili etrafında buluşmalarını temsil ediyor.