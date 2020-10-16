MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYabancı öğrenci dehşeti yaşadı… Sosyal medyada tanıştılar! 1 hafta işkence yaptılar
GeriGündem Yabancı öğrenci dehşeti yaşadı… Sosyal medyada tanıştılar! 1 hafta işkence yaptılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Yabancı öğrenci dehşeti yaşadı… Sosyal medyada tanıştılar! 1 hafta işkence yaptılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yabancı öğrenci dehşeti yaşadı… Sosyal medyada tanıştılar! 1 hafta işkence yaptılar
Abone Olgoogle-news

Bağcılar'da  Bangladeş uyruklu  24 yaşındaki öğrenci  Muhammed Rahman’ı sosyal medya üzerinden tanışarak fidye amacıyla alıkoydukları ve işkence yaptıkları iddiasıyla aranan3 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.  Öğrenciye  bir hafta işkence ettikleri, ailesinden fidye istedikleri öğrenilen şüpheliler tutuklandı.  Muhammed Rahman’nın, şüphelilerden biri tarafından belediye otobüsüne bindirilerek serbest bırakıldığı anlar ile şüphelilere yapılan operasyon kameralara yansıdı.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından 27 Eylül tarihinde Bağcılar’da bir eve davet edilen Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki Muhammed Rahman 3 şüpheli tarafından alıkoyuldu. İddiaya göre, şüpheliler eve gelen Muhammed Rahman’ı bağlayarak 1 hafta boyunca işkence etti.  Şüpheliler sosyal medya üzerinden Muhammed Rahman’nın Bangladeş’teki ailesine ulaşarak 20 bin euro fidye istedi. Ailenin, banka hesabından 1000  euro yatırmasının ardından parayı alan şüpheliler, Muhammed Rahman’ı telefonunu gasp ederek 3 Ekim tarihinde evden çıktı ve onu  bir belediye otobüsüne bindirerek serbest bıraktı. Muhammed Rahman’nın polise ihbarda bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis, incelediği görüntülerden şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Bağcılar’da 10 Ekim tarihinde adreslerine düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Eyüp Y.(46), Eren G.(19) ve Seyit A.’nın (18) çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin, alıkoydukları Muhammed Rahman’ı serbest bırakarak belediye otobüsüne bindirmesi, şüphelilerin adreslerine polisin yaptığı operasyon  kameralara yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle