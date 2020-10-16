Yabancı öğrenci dehşeti yaşadı… Sosyal medyada tanıştılar! 1 hafta işkence yaptılar

Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından 27 Eylül tarihinde Bağcılar’da bir eve davet edilen Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki Muhammed Rahman 3 şüpheli tarafından alıkoyuldu. İddiaya göre, şüpheliler eve gelen Muhammed Rahman’ı bağlayarak 1 hafta boyunca işkence etti. Şüpheliler sosyal medya üzerinden Muhammed Rahman’nın Bangladeş’teki ailesine ulaşarak 20 bin euro fidye istedi. Ailenin, banka hesabından 1000 euro yatırmasının ardından parayı alan şüpheliler, Muhammed Rahman’ı telefonunu gasp ederek 3 Ekim tarihinde evden çıktı ve onu bir belediye otobüsüne bindirerek serbest bıraktı. Muhammed Rahman’nın polise ihbarda bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis, incelediği görüntülerden şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Bağcılar’da 10 Ekim tarihinde adreslerine düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Eyüp Y.(46), Eren G.(19) ve Seyit A.’nın (18) çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden birinin, alıkoydukları Muhammed Rahman’ı serbest bırakarak belediye otobüsüne bindirmesi, şüphelilerin adreslerine polisin yaptığı operasyon kameralara yansıdı.