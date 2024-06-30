Yabancı liselerin puanları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanıyla öğrenci alacak Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan liselerinin aralarında bulunduğu yabancı özel okullarda tercih heyecanı başladı. Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, LGS yerleştirmelerinde merkezi tercih yapamayacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan yabancı özel okullar için bu yılki yerleştirme sürecinin geçen seneden farklı olmayacağını belirten Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, şöyle konuştu: “Eğer tercihlerde biraz farklılık olursa bu durum okulların ücretlerinin artışından kaynaklanır. Okulların bir kısmında kontenjanları değişenler de var. Kontenjanı azalan okullarda sıkışıklık olabilir ama okul ücretleri de tercihleri etkileyebilir. Velilere tavsiyem, bu okulların puanlarına kanmasınlar çünkü yerleştirmelerde belirleyici olan okulun geçen seneki yüzdelik dilimi olacak. Özetle bu yıl belirttiğim durumlar dışında bir değişiklik görmüyorum.”

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- Amerikan Robert Lisesi (Kız): Kontenjan 109 taban puan 484

- Amerikan Robert Lisesi (Erkek): Kontenjan 110 taban puan 484

- Alman Lisesi: Kontenjan 150 taban puan 480

- Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız): Kontenjan 90 taban puan 480

- Üsküdar Amerikan Lisesi (Erkek): Kontenjan 90 taban puan 480

- Sankt George Avusturya Lisesi (Lise Hazırlık): Kontenjan 84 taban puan 475

- Saint Joseph Fransiz Lisesi: Kontenjan 208 taban puan 470

- İtalyan Lisesi: Kontenjan 84 taban puan 470

- SEV Amerikan Koleji: Kontenjan 45 taban puan 462

- Notre Dame De Sion Fransız Lisesi: Kontenjan 158 taban puan 461

- Sankt George Avusturya Lisesi (Ticaret Hazırlık): Kontenjan 20 taban puan 470

- Saint Benoit Fransız Lisesi: Kontenjan 190 taban puan 453

- İzmir Amerikan Koleji: Kontenjan 180 taban puan 450

- Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Kontenjan 72 taban puan 445

- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Kontenjan 105 taban puan 448

- Saint Michel Fransız Lisesi: Kontenjan 120 taban puan 445

- Tarsus Amerikan Koleji (Kız): Kontenjan 60 taban puan 431

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- Tarsus Amerikan Koleji (Erkek): Kontenjan 60 taban puan 431

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi: Kontenjan 72 taban puan 406

- 1. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 29-30 HAZİRAN-1-2 TEMMUZ

- 1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (Asil Liste): 3 TEMMUZ

- 1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ: 4 TEMMUZ

- 2. ÖN KAYIT DÖNEMİ: 5-7 TEMMUZ 2024

- 2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ: 8 TEMMUZ

- SERBEST KAYIT DÖNEMİ: 9 -10 -11- 12 TEMMUZ

- YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ: 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS