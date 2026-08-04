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Yabancı hattan gelen talimatla saldırmışlardı! Bodrum merkezli 'yeni nesil' suç örgütü operasyonuna 3 tutuklama

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#Bodrum Suç Örgütü#Yabancı Hattan Tehdit#Korsan Taksi
Yabancı hattan gelen talimatla saldırmışlardı Bodrum merkezli yeni nesil suç örgütü operasyonuna 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından "yeni nesil" organize suç örgütü yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan incelemelerde, tetikçinin yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirdiği, saldırının ardından sahte kimlikle Ankara'ya kaçtığı ve şikayetçinin olaydan sonra da yine yabancı hatlar üzerinden tehdit edilmeye devam edildiği saptandı.

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Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde, 22 Temmuz'da, tehdit edilen birinin evinin önündeki otomobiline silahlı saldırı eyleminin aydınlatılmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla şüphelinin B.A. olduğu ve olay sonrası M.T. adına düzenlenen kimlik bilgilerini kullanıp Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah, Yalıkavak Mahallesi'nde arazide bir çantada bulundu.

Yabancı hattan gelen talimatla saldırmışlardı Bodrum merkezli yeni nesil suç örgütü operasyonuna 3 tutuklama

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

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Saldırıyı gerçekleştiren B.A. ile M.T., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. İncelemelerde şüpheli B.A.'nın yeni nesil bir organize suç örgütü yapılanmasıyla M.A.M. isimli kişi aracılığıyla irtibat kurduğu, ardından yabancı bir GSM hattından aldığı talimatla eylemi gerçekleştirmek üzere Bodrum'a geldiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.'yı olay yerine getiren korsan taksi şoförü N.K.S.'yi Bodrum'da; korsan taksi ücretini IBAN üzerinden gönderen ve hakkında aranma kaydı bulunan Ş.Y. ile M.A.M.'yi ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Yabancı hattan gelen talimatla saldırmışlardı Bodrum merkezli yeni nesil suç örgütü operasyonuna 3 tutuklama

Saldırıdan 3 gün sonra şikayetçinin yabancı ülke GSM hattından mesajlar gönderilip tehdit edilmesi olayıyla ilgili de çalışma yürütüldü. Şikayetçiye gönderilen fotoğrafların A.Ö.Ç. adına kiralanan 34 plakalı araçtan çekildiğini saptayan ekipler, A.Ö.Ç. ve İ.B.A.'yı Eskişehir'de gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen toplam 7 şüpheliden korsan taksi şoförü N.K.S. ve M.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken; B.A., Ş.Y. ve M.A.M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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#Bodrum Suç Örgütü#Yabancı Hattan Tehdit#Korsan Taksi

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