Gündem Haberleri

Yaban keçilerinden kartpostallık görüntüler

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 10:53

Erzincan’ın sarp dağlarında yaşayan yaban keçileri, sonbaharın eşsiz renkleri arasında objektiflere yansıdı.

Doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatı ile dikkat çeken Erzincan’ın dağlık bölgelerinde, nesli koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sarp kayalıklar üzerinde rahatça dolaşan keçiler, doğayla bütünleşen görüntüleriyle izleyenleri büyüledi. Sonbaharın sarı ve kahverengi tonları ile bezenen orman örtüsü, yaban keçilerinin zarif hareketleriyle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı.

Yaban keçilerinden kartpostallık görüntüler

YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Yetkililer, yaban keçilerinin Erzincan ekosisteminin önemli türlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara bu türlerin yaşam alanlarına zarar verilmemesi çağrısında bulundu.

