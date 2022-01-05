Mehmet Mücahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 09:31 |
Yaban hayatında tehlike çanları
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaettin Kaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaban hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Kötü avcılık ve habitat bozulmaları nedeniyle bazı yaban hayvanlarını artık doğada göremediklerini belirten Doç. Dr. Kaya "Maalesef tehlike çanları çalıyor. Bizim bunları korumamız gerekiyor, aksi halde artık tarım da yapamayacağız. Ürünlerimizi ve doğamızı daha çok kaybedeceğiz" dedi.