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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Yaban hayatı fotokapana yakalandı

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Yaban hayatı fotokapana yakalandı
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TÜRKİYE'de, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, insanların akın edemediği orman ve ağaçlık alanlardaki yaban hayatı da hareketlendi. Yaban hayvanları, doğada fotokapanlarla görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de sıkı tedbirler uygulanırken, vatandaşların büyük bölümü 'evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor. İnsanlar doğadan ve sokaklardan çekilince, doğadaki hayvanlar da boşalan ormanların tadını daha çok çıkarmaya başladı. Hayvanların hareketliliği, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğü'nce doğadaki popülasyonu takip etmek için kurulan fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, karaca ve tilkinin ormanda rahatça dolaştıkları görüldü.

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