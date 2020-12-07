Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü, aday öğrencilere yaban hayvanlarının biyolojisi, ekolojisi ve de genel yapıları hakkında detaylı bilimsel eğitimler verip sektöre yarar sağlayabilecek kişileri yetiştirir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Tanıtımı

Bu bölüm günümüzde son derece önemli bir meslek dalı olmaktadır. Çünkü ülkemizde yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü tamamen bambaşka bir araştırma konusu olmaktadır. Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünü okuyan öğrenciler 4 dönemlik eğitim hayatlarına sahip olurlar. Öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri amacı ile yaklaşık olarak 120 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir. Bu aday öğrenciler mevcut üniversitelerinin mezuniyet koşullarını tam olarak yerine getirmeleri gereklidir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü, aday öğrencilere omurgalı olan yaban hayvanlarından memeliler ve iç su balıkları en başta olmak üzere, sürüngenler, böcekler ve de diğer omurgasız yaban hayvanlarının etolojisi, biyolojisi ve ekolojisi ile orman gibi ekosistemlerdeki temel etkileşimler ile ilgili gerekli bilgileri öğretmeyi hedefleyen kişiler yetiştiren bir bölüm olmaktadır.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Amacı Nedir?

Bu bölümün temel amacı yaban hayatı ekolojisini öğrencilere en iyi şekilde öğretmek ve hayvanlarının etolojisi, biyolojisi ve de ekolojisi konuları ile ilgili bilgiler öğretmektir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünden mezun olan bireyler omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar, memeliler, kuşlar ve balıklar üzerine yapılan çeşitli biyoloji, etoloji ve ekosistemlerinin üzerine çalışmalar yapmaktadırlar.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü toplamda 2 yıllık bir eğitim verilen bir bölümdür.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünü tercih listelerine eklemeyi düşünen öğrenciler disiplinli olmalıdır. Ayrıca bu kişiler soğukkanlı, sorumluluk sahibi, sabırlı, hayvanlara karşı ilgili ve de meraklı olmalıdır. Bu özellikler yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü öğrencilerinde aranan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü İngilizce midir?

Bu bölüm Türkçe eğitim veren bir bölümdür.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Puan türü olarak sayısal puan türü dikkate alınmaktadır.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler hayvanlar ile ilgili pek çok bilgi üzerine birçok ders alırlar. Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümünü kendi tercih listesinde bulunduran öğrenciler için;

Yaban Hayatında Biyolojik Çeşitlilik,

İstatistik,

İlk Yardım,

Genel Biyoloji,

Genel Ekoloji ve Meteoroloji,

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimine Giriş,

Omurgasız Hayvanlar ve de

Memeli Yaban Hayvanları en başta olacak şekilde toplamda 2 yıl boyunca öğrenciler bu derslerden sorumlu olacaklardır. Yukarıdaki dersleri başarılı olacak bir şekilde bitirdikleri zaman Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Önlisans Diplomasını da elde edeceklerdir.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Mezunları İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü mezunu olan kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca iş yerleri devlet kurumları ve özel kurumlar olmaktadır. Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü mezunları ülkemizde Yaban Hayatı Mühendisliği unvanını alırlar. Ayrıca, özel sektör tarafından işletilmekte olan yaban hayvanları üretme tesislerinde ve av turizmi sistemleri ile ilgilenen bazı seyahat acentalarında da çalışabilirler.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezun kişiler aşağıdaki yerlerde çalışma imkanına sahiptirler. Bunlar;

Orman ve su işleri bakanlığı,

Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü, Denetim genel müdürlüğü,

Orman genel müdürlüğü,

Çevre ve şehircilik bakanlığı,

Çölleşme ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü, Tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğü,

Çevresel etki değerlendirmesi,

İzin genel müdürlüğü,

Kültür ve turizm bakanlığı ve yaban hayvanlarıyla ilgili konularda araştırmalarda bulunulan kamuya ait başka birimlerde çalışma imkanına sahiptirler.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü ülkemizde sadece Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yer almaktadır. Bu bölümün eğitimi üniversitenin orman fakültesinde olup üniversite devlet üniversitesidir. Yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümü sayısal puan türüne göre tercih yapılacak olan bir üniversitedir. Bu üniversitedeki bölümde KKTC uyruklu kişiler içinde ek bir kontenjan imkanı bulunmaktadır.