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Yaban domuzları Altınoluk'a indi! 'Ekmek ve simitle besliyorum'

#Domuz#Altınoluk#Balıkesir
Yaban domuzları Altınoluka indi Ekmek ve simitle besliyorum

Balıkesir'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi. Mahallede oturan Bülent Ceylan, domuzların sık sık yerleşim yerlerine indiğini belirterek, "Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık" dedi.

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Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaban domuzları yiyecek bulabilmek için zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Site bahçeleri ile çöp konteynerlerinin kenarında yiyecek arayan domuzlar, cep telefonu kameralarıyla görüntüleniyor. Mahallelinin beslediği domuzların alıştıkları kişilerden kaçmaması dikkat çekiyor.

Bülent Ceylan, kamyoneti ile Kazdağları eteklerinde gezip, yerleşim yerlerine inen domuzları besliyor. Ceylan dün de yol kenarındaki 3'ü yavru 8 yaban domuzunu görünce araçtan indi. Arkadaşlarının uyarısına aldırış etmeyen Ceylan, "Onları yakalayacağım" diyerek üzerlerine doğru koştu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaban domuzları Altınoluka indi Ekmek ve simitle besliyorum


Bülent Ceylan, "Domuzlar belirli bir sayıda olduğunda ekosistem içinde önemli. Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık" dedi.

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#Domuz#Altınoluk#Balıkesir

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