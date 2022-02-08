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Ya zamları geri alın, ya maaşları düzeltin

#Faik Öztrak#CHP#TBMM
Ya zamları geri alın, ya maaşları düzeltin

CHP Sözcüsü Öztrak, “Asgari ücret zammı işçinin cebine girmeden eriyip bitti, cebinde kala kala 3 lira kaldı. Ya 20 Aralık’tan sonra yaptıkları, tüm zamları geri çekecekler ya da emekçinin, emeklinin eriyen satın alma gücünü her ay enflasyon nispetinde telafi edecekler” dedi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığı ve ekonomik konulara değindi. Öztrak Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışmalarına ilişkin, “Bizim sırtımızdan siyasi mağduriyet üretmeye çalışmasınlar” dedi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

SORUN DA SEBEP DE ÇÖZÜM DE BELLİ

“Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamlarını muhalefet mi yapmış? 2022 Türkiyesinde, Suriye’deki İdlib’e kesintisiz elektrik verenler 450 bin nüfuslu Ispartamıza 4 gün elektrik veremediler. Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren rahmetli Demirel’in memleketinde 4 gün elektriği kestiler. Fahiş faturaları vatandaşa göndermekten utanmayanlar Ispartalıların zararlarını derhal tazmin etmelidirler. Fatura, korona geçirdiği gerekçesiyle, şehrin valisine kesildi. Isparta’da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi?

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(Enflasyon) Üretici enflasyonu yüzde 100’e dayanmış. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru, korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor. Çiftçinin gübre desteğini derhal arttırın. Yoksa büyük bir gıda krizi kapımızda. Asgari ücret zammından işçinin cebinde kala kala 3 lira kaldı. Ya 20 Aralık’tan sonra yaptıkları enerji başta olmak üzere, tüm zamları geri çekecekler ya da emekçinin, emeklinin eriyen satın alma gücünü her ay enflasyon nispetinde telafi edecekler. İşe de ocak ayındaki enflasyonun telafisiyle başlayacaklar.”

Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan bazı paylaşımların hatırlatılması üzerine de “Biz sağlık sorunu yaşayan herkese ‘Geçmiş olsun’ deriz” dedi.

CHP: KÜLTÜR HAKKI TEMEL HAK OLACAK

CHP, iktidarlarının kültür politikalarını belirlemede anahtar rol oynayacak ‘Türkiye Kültür Stratejisi Forumu Kitabı’ hazırladı. Kitapta, kültürün, devlet sisteminin temel bileşenleri arasında yer alması gerektiği belirtilerek, “Anayasa’dan başlayarak ‘kültür hakkını’ temel haklar arasında kabul edeceğiz” denilerek şu bilgilere yer verildi:

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STOPAJLARINI DÜŞÜRECEĞİZ

“Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale ile diğer sanat kurumlarımızın kadro sıkıntıları gerçek kadro unvanları ile çözülecektir. Sanat hayatının öznesi olan sanatçının ekonomik ve sosyal konumunun güçlendirilmesi devletin görevleri arasındadır. Oysa bugün sanatçılar sıfır noktasında yaşıyorlar. Geliri 2 bin liranın altında olan binlerce kültür sanat emekçisi var. Öncelikle sanatçılara statülerini vereceğiz. Sanatçılar için yeni vergi düzenlemeleri yapacağız ve stopaj oranlarını düşüreceğiz. Sinema sektörünün gelişimi için meslek liselerinde sinema bölümleri kuracağız.” (Turan YILMAZ / ANKARA)

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#Faik Öztrak#CHP#TBMM

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