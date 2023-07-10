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Ya o eve girseydi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Gözaltı
Ya o eve girseydi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Süleyman Yıldız, eski eşinin evine merdiven dayayarak gizlice girmeye çalıştı. Tek başına merdivene çıkamayan Yıldız, esnaftan yardım istedi. Eski eşin olayı fark edip çığlık atması üzerine durumu anlayan esnaf, merdivendeki Yıldız’ı hemen indirdi.

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İstanbul Sultangazi’de Süleyman Yıldız, 3 yıl önce boşandığı eşiyle konuşmak için 7 Temmuz’da evinin önüne gitti. Eski eşinin kapıyı açmaması üzerine çevredeki işyerlerinden satın aldığı 3 merdiveni iple birleştiren Yıldız, eşinin 2’inci kattaki dairesine çıkmaya çalıştı. Tek başına yapamayacağını anladığında yandaki işyerinde çalışan bir kişiden yardım istedi. Ardından merdivenle eşinin dairesine çıkan Süleyman Yıldız’ı eski eşi fark edince çığlık atıp üstüne saksı atmaya başladı. Yardım eden kişi durumu anlayınca Yıldız’ı aşağı indirip arkadaşı ile engelledi.

SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yıldız’ı gözaltına aldı. Yıldız ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Süleyman Yıldız’ın yardım istemesi sonucu merdiveni tutan Erdem Sağlam, “Adam geldi 3 tane merdiveni birbirine bağlamış. Arabanın üstüne düşüyordu merdiven, bir türlü duvara dayayamıyordu, biz de ‘Yardım edelim’ dedik. Bir baktım yukarı çıkıyor, abla da yukarıdan bağırdı. Adamı indirdim aşağı. Adam elektrik işi yapıyor sandım. Kadın, ‘Ne işin var burada!’ diye bağırdı” dedi. 

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#İstanbul#Sultangazi#Gözaltı

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