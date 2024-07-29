Ya katil 23 Ocak’ta tutuklansaydı

Haberin Devamı

3 yıl önce evlenen Bahar (22) ve Tarık Kanyılmaz (28), Düzce’de yaşıyordu. Çiftin bu evlilikten iki tane de kızları oldu. Ancak genç kadın, eşinden sürekli şiddet görüyordu. Bahar, bu nedenle, birçok kez evini terk ederek baba evine dönmek zorunda kalırken, birkaç kez de kadın sığınma evine başvurdu, bir süre burada kaldı. Ancak genç kadın, çocuklarının yanında olmaması ve araya akrabaların girmesi üzerine ikna edilerek her seferinden eşinin yanına döndü.

KAFASINA SİLAH DAYADI UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Maruz kaldığı şiddetin devam etmesi üzerine Bahar, geçen ocak ayında iki çocuğunu alarak, Zonguldak Ereğli’deki baba evine döndü ve boşanma kararı aldı. Tarık Kanyılmaz, 23 Ocak günü iki çocuğunu almak için Ereğli’ye gitti. Ancak genç kadın, en küçük kızını emzirdiği gerekçesiyle vermek istemedi. Bunun üzerine birçok kişinin gözünün önünde Tarık Kanyılmaz, eşinin kafasına silah dayadı, ölümle tehdit etti. Şikâyet üzerine savcılık Tarık Kanyılmaz hakkında soruşturma başlatırken hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı ya da tutuklama işlemi yapılmadı. Sadece, şüpheli koca ifadeye çağrılmakla yetinildi.

Haberin Devamı

BOŞANMA KARARINDAN DÖNDÜREMEYİNCE ATEŞ AÇTI

Uzaklaştırma kararına rağmen, Tarık Kanyılmaz, “son defa çocuklarını görmek ve eşiyle konuşmak” için, 28 Ocak günü bir kez daha Ereğli’ye gitti. Çocuklarını gördükten sonra Kanyılmaz, eşini boşanmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak genç kadın maruz kaldığı şiddet nedeniyle boşanma kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Tarık Kanyılmaz, yanında getirdiği silahla, göğüs ve kafasına doğru ataş ederek eşini öldürdü. Cinayet nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Tarık Kanyılmaz hakkında “eşi kasten öldürmek” ağırlaştırılmış müebbet talebiyle Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın ilk duruşması 19 Temmuz tarihinde görüldü.

Sanık koca, mahkemedeki savunmasından eşinin psikolojik sorunları olduğunu 6 kere evi terk ettiğini, hatta bir keresinde kadın sığınma evine gittiğini anlattı. Sanık Kanyılmaz olay gününe ilişkin olarak da eşinin kendisine hakaretlerde bulunduğunu çocuklarının ondan olmadığını söylediğini ileri sürerek, “Ailesinin beni öldüreceğini söyledi, bunun üzerine silahımı çıkardım, eşimin sol omzunun üzerine doğru silahı doğrulttum, saniyelik bir olaydı. Eşimi öldürmek istememiştim” dedi.

Haberin Devamı

KAYMAKAMLIKLARDAN SIĞINMA EVİ BİLGİLERİ İSTENDİ

Duruşmada ailenin avukatları, Bahar’ın kaldığı kadın sığınma evlerine ilişkin kayıtlarının mahkemeye getirilmesini istedi. Bu talebi kabul eden mahkeme, Düzce ve Ereğli kaymakamlıklarına müzekkere yazılarak “maktulenin kadın sığınma evinde kalıp kalmadığı, kalmış ise ne kadar süre ile kaç kere kaldığına ilişkin kayıtların” gönderilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden ve ailenin avukatlarından Çisel Demirkan Bahar Kanyılmaz, “Cinayetten kısa bir süre önce, Bahar, kaldığı sığınma evinden kocasına teslim edildiği bilgisini edindik. Yani Bahar, kendisini ölümle tehdit eden şiddet uygulayan kocasına teslim ediliyor. Bu bir skandaldır. Bu açık bir şekilde katiline teslim etmektir” diye konuştu.