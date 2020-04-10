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Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Ya İstiklal ya korona

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Ya İstiklal ya korona
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İstiklal Caddesi’nde, koronavirüs yasaklarının ardından havaların ısınmasıyla en kalabalık gün dün yaşandı.

Sosyal mesafeye uymayan gruplar, polisler tarafından uyarıldı. Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı getirilen kısıtlamalar havaların ısınmasıyla hiçe sayıldı. Taksim İstiklal Caddesi’nde sıcak havayı fırsat bilen onlarca kişi, yürüyüş yaptı. Salgının ardından günlerce tek tük insanların yürüdüğü caddede polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu. Ekipler sosyal mesafe kurallarına uymayan, maske takmayan ve yaş sınırları dışında kalanlara ceza kesti.

SİMİTÇİ VE KESTANECİ TEZGÂH AÇTI

Ancak polisin önlemlerine karşı İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık her geçen saat arttı. Alınan önlemler sonrasında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde simitçi ve kestaneciler tezgâhlarını kapatmıştı. Günler sonra kestane satmaya başlayan Ahmet Güneş, “Virüsle ilgili yasaklar sonrasında cadde boş olduğu için tezgâhı açmıyordum. Günlerdir kestane satmıyordum. Havalar ısındı, insanlar hastalığa rağmen sokağa çıkmış. Ben de iş olur diye geldim. İnsanlar gelip kestane alıyor. Ufak tefek iş yapıyorum” dedi. 

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